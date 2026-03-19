Manuel Adorni, más complicado: un alquiler en el country, en paralelo a la casa para reciclar El jefe de Gabinete suma gastos y propiedades sin explicar mientras la Justicia investiga su patrimonio. Nervios en el gobierno de Javier Milei

Manuel Adorni suma frentes políticos y judiciales luego de haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial que llevó a Javier Milei a Nueva York. El jefe de Gabinete enfrenta ahora una ampliación de denuncia por enriquecimiento ilícito por una casa en el country Indio Cua de acuerdo a la presentación judicial realizada por la diputada nacional, Marcela Pagano.





De acuerdo a la consulta efectuada a propietarios del barrio cerrado ubicado en Exaltación de la Cruz, el funcionario se encontraba además alquilando una propiedad en el lugar mientras reciclaba la casa escriturada a nombre de su esposa que fue denunciada por Pagano. “Alquilaba una casa, no se cuántos lotes ocupaba. Y también compró una casa a la que le hizo refacciones, es la que salió en todos lados. Eso significa que por lo menos estaba pagando dos expensas al mismo tiempo”, explicó un propietario del country al tanto de los movimientos de Adorni en el lugar.

A las dos expensas en paralelo que el jefe de gabinete debía afrontar en este exclusivo country, se suma el mantenimiento de los dos departamentos incluidos en su última declaración jurada. Con un sueldo actual de unos 3,5 millones de pesos, el jefe de gabinete deberá explicar en la justicia la erogación mensual de gastos que sostiene de acuerdo a sus ingresos en blanco.

“Adorni alquilaba en Indio Cua a un costo de 2 mil dólares mensuales, ya alquilaba en diciembre siendo funcionario. Si calculamos los 26 meses de alquiler de la casa en el lote 2 que pagaba a dos mil dólares por mes, podemos concluir que sus ahorros declarados son inferiores a lo que pagaba de alquiler. Además compra una casa, la tira abajo en el lote 380 y construye una nueva. Más allá de las expensas a 700 mil pesos mensuales, para usar las instalaciones se paga un canon de 5 mil dólares por única vez para mantener los establos con caballerizas, canchas fútbol, tenis, pileta, restaurante y cancha de golf”, detalló Pagano.

Los gastos de Manuel Adorni

De acuerdo a registros periodísticos, las expensas figuraban a nombre de la esposa del funcionario, la misma que se subió al avión presidencial y se alojó en un hotel cinco estrellas en Manhattan pagados con fondos de los contribuyentes. El costo mensual de al menos una de las expensas era de casi 700 mil pesos lo que debería sumarse al pago del alquiler de la casa que habría habitado mientas se refaccionaba su propiedad.

Es decir que al pago de al menos dos expensas en simultáneo, por alrededor de 1,5 millones de pesos, debería sumarse el costo de alquiler de la otra casa por un costo aproximado de unos 1300 dólares mensuales de acuerdo a las publicaciones de diversas inmobiliarias que ofrecen casas en Indio Cua. La situación de Adorni es delicada al interior del Gabinete teniendo en cuenta que se siguen acumulando denuncias y gastos que no terminarían de cuadrar con su declaración jurada de ingresos.





El gabinete de Javier Milei

El periodista de la TV pública, Marcelo Grandio, quien aparece en un video en el aeropuerto de San Fernando abordando junto al jefe de gabinete de Javier Milei y su esposa a una avión privado rumbo a Punta del Este, declaró ante os medios que el jefe de gabinete pagó ese gasto de su bolsillo. Incluso cometió el furcio de admitir “lo pagó él con plata del Estado”, y aseguró tener el recibo de ese gasto.

Este miércoles, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el circuito del dinero utilizado para financiar el traslado y puso bajo la lupa a la empresa Alpha Centauri S.A., señalada como contratante de la aeronave. Entre las medidas dispuestas, se instruyó “arbitrar los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero” con el que se abonaron los vuelos, mediante el análisis de registros contables y movimientos bancarios de la firma. El objetivo es determinar el origen de los fondos y establecer quién afrontó efectivamente los costos del viaje.

Según Grandio, la cantidad de dinero que el jefe de gabinete habría pagado por ese vuelo privado fue de “3.600 dólares”, casi 5 millones de pesos al dólar oficial. A esos gastos habría que sumar al menos el pago de expensas dobles en Indio Cua, por la casa en alquiler que habitaba y también por la casa en refacción. La propiedad en el country, cuyo valor escila entre los 150 mil y los 250 mil dólares, no figura en la ultima declaración patrimonial del funcionario. Por eso Pagano, en la ampliación de su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, solicitó medidas de prueba para verificar la titularidad de ese inmueble asi como el eventual alquiler de otras propiedades en ese country.

Un alquiler bajo sospecha

“La ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires) que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”, expresa el comunicado. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1, en el expediente CFP 1003/2026, caratulado “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”.

De acuerdo a la última declaración jurada pública de Adorni –correspondiente al ejercicio 2024 presentada el 4 de agosto de 2025– el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y un departamento al 100% en La Plata. La presentación judicial de Pagano destaca además que los ingresos públicos del Jefe de Gabinete resultan “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en USD 10.000 y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de USD 5.000— y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar y que ya son motivo de investigación, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación en USD 48.720 durante dos años de función pública”.