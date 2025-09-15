Marianela Mirra anunció que espera su primer hijo junto a José Alperovich La periodista Laura Ubfal dio la primicia y detalló que la confirmación llegó directamente de la exganadora de GH, quien actualmente vive en el barrio porteño de Puerto Madero con el tucumano

A los 41 años, Marianela Mirra anunció que está esperando su primer hijo junto a José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien cumple una condena por abuso sexual bajo arresto domiciliario en un departamento de Puerto Madero, donde convive con ella.

Durante mucho tiempo hubo especulaciones sobre su relación, pero el vínculo recién se confirmó públicamente cuando Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina.

La noticia del embarazo fue difundida por Laura Ubfal, quien contó que la información se la acercó Gastón Trezeguet, amigo íntimo de la exganadora de Gran Hermano.

Según detalló Ubfal en su portal, fue la propia Mirra quien le confirmó a Trezeguet que el embarazo fue posible gracias a una inseminación artificial.

Meses atrás, Mirra había hecho público que estaba atravesando un tratamiento de fertilidad. La periodista Fernanda Iglesias agregó que el procedimiento se realizó recientemente.