Sin acuerdo sobre la nueva cúpula, la CGT se suma a la marcha contra los vetos de Milei La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió para discutir la renovación de su cúpula, pero no logró un consenso sobre el futuro liderazgo. A pesar de las diferencias, los dirigentes acordaron unirse a la movilización de este miércoles 17 de septiembre en el Congreso para manifestarse contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

El encuentro se realizó en la sede del sindicato UPCN, liderado por Andrés Rodríguez, y contó con la presencia de figuras como Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), además de históricos como Hugo Moyano y Armando Cavalieri.

El debate interno: ¿trinomio o líder único?

La principal disputa sigue siendo si la CGT debería ser conducida por un trío de líderes, como en la actualidad, o si es mejor volver a un formato de líder único, más fuerte y visible.

Héctor Daer admitió que no hubo acuerdo, pero aseguró que la prioridad es mantener la unidad del movimiento obrero. Por su parte, Andrés Rodríguez defendió la idea de un triunvirato para evitar fragmentaciones.

El próximo jueves 18 de septiembre, el Comité Central Confederal se reunirá para convocar formalmente al congreso del 5 de noviembre, donde se elegirá a la nueva conducción. Entre los posibles candidatos para un nuevo trinomio suenan Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Maia Volcovinsky.