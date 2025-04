Mauricio Macri sobre el fin del cepo: “Es el camino a la normalización y vamos hacia el lugar correcto” El ex presidente de la Nación afirmó que Javier Milei y Luis Caputo encontraron “el momento adecuado” para levantar el cepo.

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri se refirió al levantamiento del cepo y sostuvo que este “es el camino a la normalización y vamos hacia el lugar correcto”.

En declaraciones radiales, manifestó que “es un paso adelante muy importante” para que Argentina pueda seguir “caminando” porque “el cepo era una muleta” y que, si seguía existiendo, las inversiones iban a continuar siendo “muy bajas”.

Por otra parte, sostuvo que tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, encontraron “el momento adecuado” para hacer este anuncio y que no cree que “los mercados se vuelvan locos” sino que lo van a tomar “positivamente”.

Asimismo, resaltó que “por algo Uruguay, Brasil y Chile no tienen cepo” y que nuestro país lo mantenía porque “no tiene reglas normales”: “La nueva normalidad tampoco es ésta, pero hay que buscar una sin cepo y con más confianza. Nos es fácil arreglar lo que dejó el gobierno anterior”, añadió en CNN Radio.

MIRA TAMBIÉN Milei celebró el levantamiento del cepo y criticó a Mauricio Macri por haber impuesto las restricciones

“El FMI atiende a aquellos que tienen dificultades, no es un banco comercial. Cuando yo fui presidente, de la plata que ingresó gran parte fue a pagar la deuda que había tomado Cristina (Fernández de Kirchner). No te la dan para que la fugues. Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas”, remarcó el ex mandatario.

Por otra parte, indicó que seguramente ahora habrá un tipo de cambio más adecuado, sin embargo, “eso requiere de mucho trabajo” tanto para los que están en el Gobierno, como para “los que tienen que apoyar”.

En otro aspecto, habló sobre las próximas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que lo que más le importa, no es ganarle a La Libertad Avanza (LLA) sino “mantener” lo que lograron desde el año 2007 cuando el PRO comenzó a gobernar el territorio porteño.

“Cuidemos lo que logramos. Construir nos cuesta un Perú y destruir se hace rápido. No es fácil. Cuidamos lo que tenemos. Por su puesto que tenemos nuevos problemas pero se pueden resolver por la gente que integra un buen equipo de trabajo y a Silvia Lospennato le confío. Está comprometido, ama esta ciudad y hay una agenda con nuevos proyectos como los problemas de higiene que vienen del conurbano”, indicó.

Para finalizar, expresó que “no tiene respuestas” para comprender por qué LLA no quiere integrar una alianza con el PRO y que, en la provincia, quien tiene la potestad para conseguirla es el diputado y titular del espacio a nivel bonaerense Cristian Ritondo.

“El PRO está dispuesto a hacer una fusión y ellos insisten con algunos dirigentes a su antojo. Mientras tanto, siguen pasando los días y desde Casa Rosado se escuchan mensajes descalifitorios. Lo que me entristece es que mi diálogo con Javier (Milei) siempre fue muy bueno y siempre me invitó a soñar una Argentina mejor, con un proyecto de país pero su entorno lo llevó a que termine en una locura de proyecto de poder donde como prioridad tiene atacar al PRO. No tiene lógica esta estrategia que lidera Karina Milei, es una pérdida de energía cuando podríamos haberla utilizado para fortalecer el método del gobierno. Yo no lo veo desde agosto desde el año pasado (a Milei). Pero si su problema es quien lo ayudó a evitar cinco crisis terminales en 2024 y no aquellos que no quieren un cambio, estás poniendo la energía en un lugar equivocado”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Primer día sin cepo: cómo y a cuánto se podrá comprar dólares a partir de este lunes

Fuente Noticias Argentinas