El presidente Javier Milei celebró el levantamiento del cepo cambiario y criticó al exmandatario Mauricio Macri y a su entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, por haber impuesto las restricciones cambiarias, durante su administración en 2019. El Presidente le hizo fuertes cuestionamientos al gobierno del líder del PRO. “Defaulteó la deuda en pesos, algo inédito”. Dijo además que “para mitad del año que viene la inflación será cero”.

El mandatario dijo que con la salida de las restricciones cambiarias la sociedad es “más libre” y destacó: “Rompimos otra cadena, una de las más pesadas y difíciles, liberamos el mercado de cambios sin especulación política”. El Presidente dijo que a partir de esta medida “no existe más el dólar oficial, hay un dólar único, que es el de mercado”.

Milei criticó a Macri y a Lacunza, en medio de la escalada de tensión con La Libertad Avanza por los falta de acuerdos electorales: “El cepo se puso durante el gobierno de Macri con Lacunza en 2019, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos, algo inédito”

Javier Milei celebró la salida del cepo cambiario ’, Lacunza y Macri defaultearon deuda en pesos, y el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz sea un juego de niños. El cepo es una aberración inmoral”.

Javier Milei celebró la salida del cepo cambiario, que dijo que concretó “sin especulación política”

El mandatario celebró la salida del cepo cambiario y afirmó que se concretó “sin especulación política”: “Liberamos el mercado de cambios, tal como lo habíamos prometido y sin especulación política. Por el mes de agosto, hablando con el equipo económico, creíamos que estaban dadas las condiciones para salir del cepo en cuando lográramos una recapitalización del Banco Central”. Justamente el equipo económico destacó que lograron la recapitalización del BCRA a partir del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei explicó: “Le planteamos al FMI la recapitalización del BCRA en un acuerdo inédito para la Argentina y para el Fondo, porque todos los acuerdos que hace son para países que frente a su desequilibrio fiscal, que no corrigen. Eso hace que recurran al Fondo, que les pone una meta de resultado fiscal y dinero. Ese ajuste, como nadie suele hacerlo de la forma en la que lo hicimos nosotros, se suele hacer subiendo impuestos, y se entra en un círculo vicioso en el cual nunca se cumplen las metas del Fondo”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“La nueva normalidad tampoco es ésta, pero hay que buscar una sin cepo y con más confianza. No es fácil arreglar lo que dejó el gobierno anterior”.

“El FMI atiende a aquellos que tienen dificultades, no es un banco comercial. Cuando yo fui presidente, de la plata que ingresó gran parte fue a pagar la deuda que había tomado Cristina (Kirchner). No te la dan para que la fugues. Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas”.

“No puedo hacer la reforma previsional si antes no logro que la gente en el mercado informal pase al formal. La retribución viene dada por lo que se genera por aportantes formales sobre la población que percibe beneficios. Cuando el kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilados, con gente que no cumplió con los aportes”.

“Para mitad del año que viene la inflación será cero”.”

“La Libertad Avanza es hoy mucho más poderosa que el PRO”.

“Muy interesante lo que dice Cristina Kirchner, cuando asumimos el paralelo estaba $1300, ahora el dólar esta abajo de $1200. ¿No es una devaluación rara? En diciembre del 2023 estaba en $1300. Quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. Creo que es masoquista, cada vez que habla de economía dice estupideces. Es tan rudimentaria que me aburre”.

“Los paros son fracasos totales, y a diferencia de los otros gobiernos los estamos desarticulando. Que llamen a un paro con el transporte funcionando, a ver cuánta gente para”.

“A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio. Dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”.

Fuente TN