Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaron su separación La pareja tiene una hija, Antonia, de 14 años. Los primeros trascendidos indican que la decisión se habría tomado de común acuerdo.

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria textil Juliana Awada anunciaron oficialmente su separación, tras quince años de matrimonio. Según trascendió, se trata de una decisión que se habría tomado de manera consensuada.

La historia de amor entre Macri y Awada se remonta a septiembre de 2009, cuando se conocieron en el exclusivo Ocampo Wellness Club, de Barrio Parque, en Buenos Aires.

El matrimonio civil se celebró en noviembre de 2010, en una ceremonia en Costa Salguero para 400 invitados. El festejo se extendió cuatro días después en la estancia la Carlota, en Tandil.

El 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija de la pareja. Mauricio Macri ya era padre de Agustina, Francisco y Gimena, fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu, mientras que Juiana Awada tenía una hija de una relación anterior con el empresario belga Bruno Babier, Valentina.