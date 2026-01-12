El mensaje de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri y la última foto familiar La ex primera dama compartió un posteo en sus redes sociales donde habló del cierre “de una etapa importante” de su vida. Aunque la ruptura ocurrió antes de las Fiestas de fin de año, la última imagen en familia es en la mesa de Nochebuena.

Tras confirmarse la separación del expresidente Mauricio Macri y la diseñadora Juliana Awada, la ex primera dama compartió un mensaje en sus redes sociales donde habló del cierre “de una etapa importante” de su vida y agradeció poder transitarla con “respeto y calma”. Según señalaron medios nacionales como La Nación e Infobae, la ruptura ocurrió antes de las Fiestas de fin de año, aunque ambos decidieron compartir las celebraciones familiares justos. De hecho, la última foto en familia es en la mesa de Nochebuena.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, posteó Awada en una historia de Instagram.

La última foto en familia es en la previa de Nochebuena y la posteó en su Instagram el expresidente. Allí se lo ve con Juliana, Antonia y Valentina, la primera hija de la empresaria.

La empresaria de 51 años, se encuentra actualmente en la Patagonia, rodeada de sus afectos, entre ellos sus dos hijas; Antonia, fruto de su matrimonio con Macri y Valentina Barbier, con el conde Bruno Laurent Philippe Barbier; un vínculo anterior.

MIRA TAMBIÉN Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaron su separación

Macri y Awada habían formado una familia ensamblada. Tras conocerse en el gimnasio Ocampo Wellness cuando el expresidente era jefe de Gobierno porteño, e iniciar una rápida conviviencia, se casaron y tuvieron una hija de hoy 14 años. Valentina, la primera hija de la empresaria cumplirá 23 años en febrero.

Por su parte, Macri tiene tres hijos más, Agustina, Gimena y Francisco, de su matrimonio con Ivonne Bordeu.

En tanto la última foto en familia que subió Awada a su Instagram fue en las Fiestas de 2024.

MIRA TAMBIÉN Milei agradeció a los “héroes” que combaten el fuego en la Patagonia y el Gobierno detalló el megaoperativo