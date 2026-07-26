Máxima expectativa por Milei en La Rural: el campo aguarda definiciones clave sobre retenciones El Presidente encabezará este domingo la inauguración de la 138° muestra agropecuaria. Tras una cosecha récord de 163 millones de toneladas, el sector espera anuncios ligados a una reducción gradual de los derechos de exportación y nuevas medidas para la actividad.

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. La jornada, marcada por la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), genera una fuerte expectativa en todo el sector agropecuario ante posibles anuncios vinculados a un esquema de reducción gradual de las retenciones y nuevas políticas de incentivo para la actividad.

La ceremonia central comenzará a las 11 de la mañana, tras la apertura del predio, con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y la llegada del mandatario al palco oficial. Luego de la interpretación del Himno Nacional y la proyección de un video institucional por el aniversario de la entidad agropecuaria, los discursos centrales estarán a cargo del titular de la SRA, Nicolás Pino, y del propio Milei.

Posteriormente se llevará a cabo el tradicional desfile de maquinaria agrícola y de los grandes campeones de la muestra. Entre ellos se destacará la presencia de “Rip”, un toro Angus cuyo nombre está inspirado en la serie Yellowstone, que se consagró este año como el Gran Campeón Macho de Palermo.

El Jefe de Estado estará acompañado por una importante comitiva gubernamental. Darán el presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y distintos ministros del Gabinete nacional. También asistirán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), entre otros funcionarios. Cabe destacar que el acto inaugural se trasladó excepcionalmente a este domingo, en lugar del tradicional sábado, debido a los recientes compromisos en la agenda internacional del Presidente.

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El contexto económico y la expectativa del campo

La visita presidencial se desarrolla en un escenario productivo altamente favorable. La campaña agrícola 2025/26 cerró con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas de granos, alcanzando el mayor volumen registrado en la historia gracias a los buenos rindes, las condiciones climáticas propicias y una fuerte inversión tecnológica.

En los días previos, el equipo económico recopiló y procesó datos sobre producción, exportaciones e indicadores de la agroindustria para nutrir el mensaje que brindará el mandatario. Aunque el contenido del discurso se mantiene bajo un estricto hermetismo, entre los productores, expositores y dirigentes que recorren el predio predomina la expectativa por conocer el alcance de los anuncios oficiales. El foco de interés está puesto en las próximas iniciativas legislativas y, puntualmente, en una eventual confirmación sobre la baja de los derechos de exportación para la carne vacuna a partir de 2027.