Mercado Libre acusó a Temu de publicidad engañosa y el caso terminó en la Justicia La firma de Galperín presentó una denuncia ante la Secretaría de Comercio por supuestas prácticas desleales en las promociones de la plataforma china. Se da en un contexto de fuerte crecimiento de las compras online al exterior, y el conflicto derivó en una disputa judicial

En un contexto marcado por el fuerte crecimiento de las compras online al exterior, Mercado Libre presentó una denuncia contra Temu, la plataforma china conocida por ofrecer productos a precios muy bajos.

La compañía de Marcos Galperín recurrió a la Secretaría de Comercio al considerar que Temu incurre en competencia desleal mediante publicidad engañosa. El organismo aceptó el planteo y dispuso que el sitio deje de difundir esos mensajes. Frente a esa decisión, la empresa asiática impulsó una acción judicial para intentar frenar la medida.

La causa aún debe ser sorteada para definir qué juzgado quedará a cargo. Mientras tanto, la Sala A de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial solo para pronunciarse sobre la competencia del caso. En ese marco, dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia y derivó el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Desde Mercado Libre remarcaron que la denuncia no apunta a una cuestión comercial general, sino a prácticas de publicidad engañosa reiteradas.

Entre ellas, mencionaron la difusión de supuestos descuentos extremos —del 80%, 90%, 100% o incluso la promesa de productos “gratis”— que generan expectativas irreales y solo se concretan bajo condiciones que no se informan claramente desde el inicio.

La presentación también cuestiona la existencia de requisitos ocultos o comunicados en etapas avanzadas de la compra, como montos mínimos, cargos adicionales y costos de envío. Además, advierte sobre el uso de mecanismos de “gamificación engañosa”, como sorteos o dinámicas lúdicas que prometen premios, pero que incorporan exigencias poco claras y ejercen presión sobre los usuarios para que continúen interactuando o finalicen la operación.

En tanto, desde Temu reclamaron ante la Jusitica una medida cautelar que suspenda las actuaciones iniciadas.