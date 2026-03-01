Milei abre las sesiones ordinarias: hermetismo, “factor sorpresa” y la mira puesta en el “año más reformista” El Presidente se presentará este domingo a las 21 ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones. Con un discurso escrito bajo siete llaves junto a Santiago Caputo, buscará marcar la agenda del 2026 tras las recientes victorias legislativas y apuntar contra el "sistema corrupto".

Javier Milei volverá este domingo al recinto de la Cámara de Diputados con una puesta en escena diseñada al detalle. A partir de las 21 horas, en el prime time televisivo y bajo la atenta mirada de su asesor estratégico, Santiago Caputo, el Presidente inaugurará el 144° período de sesiones ordinarias con un discurso que promete romper moldes y cuyo contenido se mantiene bajo un estricto secreto.

El objetivo de la Casa Rosada es claro: jugar al “factor sorpresa”. Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la alocución —que tendrá una duración aproximada de una hora— fue elaborada exclusivamente por el mandatario y su asesor predilecto durante la última semana, terminando de definirse el jueves pasado. Desde entonces, el texto está guardado “bajo siete llaves”, al punto que ni siquiera el equipo de comunicación de La Libertad Avanza conoce los pormenores.

“Si se vende todo el discurso antes del domingo pierde todo interés posible y la idea es que Milei sorprenda”, resumen en el oficialismo. La estrategia busca replicar el impacto de sus anteriores apariciones, logrando que la sociedad esté pendiente de cada palabra sin filtraciones previas que diluyan el efecto.

MIRA TAMBIÉN Seguí en vivo la Apertura de Sesiones 2026

La hoja de ruta: 40 reformas y la herencia

Aunque el contenido fino es una incógnita, desde Balcarce 50 anticipan los ejes estructurales. Milei buscará capitalizar el impulso de sus recientes victorias legislativas —la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea— para lanzar lo que denominan “el año más reformista de la historia”.

Se espera que el Jefe de Estado anuncie un paquete de más de 40 reformas legislativas relativas a distintos ministerios. Además, habrá un repaso obligado del punto de partida: la herencia recibida y los cambios estructurales instrumentados en sus primeros dos años de gestión.

Duro mensaje al empresariado

Uno de los momentos de mayor tensión podría darse cuando el Presidente aborde el rol del sector privado prebendario. En los últimos días, Milei ha escalado su retórica contra ciertos empresarios, con críticas directas que podrían tener eco en el recinto.

MIRA TAMBIÉN Los impuestos sobre los combustibles aumentarán desde marzo

El mandatario tiene en la mira a figuras de peso como Paolo Rocca (CEO de Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar), con quienes mantuvo fuertes cruces este año. “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, disparó recientemente en sus redes sociales. Se prevé que el discurso retome esta línea, agradeciendo irónicamente el “aporte al despertar de un país” que, según su visión, quiere ser grande “pese a estos delincuentes”.

Con los aliados provinciales y dialoguistas alineados, Milei llega al Congreso fortalecido y dispuesto a marcar el ritmo político a partir de este 2 de marzo.