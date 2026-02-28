Los impuestos sobre los combustibles aumentarán desde marzo A partir de la decisión oficializada mediante el Decreto 116/2026, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes, mientras que en el gasoil la suba será de $14,88.

El Gobierno nacional dispuso una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que comenzará a regir el 1 de marzo, al tiempo que aplazó la aplicación completa de los incrementos previstos para los años 2024 y 2025. La decisión, oficializada a través del Decreto 116/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, modificó el cronograma de actualización que previamente estableció el Decreto 617/2025. Durante marzo, los consumidores de naftas y gasoil enfrentarán un aumento de 1,1%, mientras que el incremento total será efectivo recién a partir del 1 de abril de 2026.

De esta manera, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes, mientras que en el gasoil la suba por el incremento de impuestos será de $14,88.

Una vez más, el Ejecutivo resolvió diferir de manera parcial los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta abril.

El decreto aclaró que estos valores corresponden al mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que está vigente desde 2018.

Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados en varias oportunidades para atenuar el impacto sobre la inflación.

La decisión oficial busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un fuerte impacto sobre los precios finales en los surtidores.

El impacto en el litro de nafta y gasoil

Desde el año pasado, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda que derivaron en precios dinámicos, lo que volvió difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría 1,1% promedio:

El litro de nafta subirá $17,385 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,065 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, un litro de súper que actualmente cuesta $1.609, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1627,45.

Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,884 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,059 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregarán $1,696 correspondientes al tributo ambiental. En marzo, el precio por litro pasará de $1.658 a $1.674,58.

La suma extra del ICL sobre el gasoil se aplica en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe, Mendoza.