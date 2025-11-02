En medio de los recientes cambios en el Gabinete Nacional, el presidente Javier Milei confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del mandatario.
El flamante funcionario, diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.
“Bienvenido, Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, expresó Milei en su publicación.