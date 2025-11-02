Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, con el objetivo de fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores para avanzar en las reformas del Gobierno.

En medio de los recientes cambios en el Gabinete Nacional, el presidente Javier Milei confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del mandatario.

El flamante funcionario, diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.

“Bienvenido, Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, expresó Milei en su publicación.