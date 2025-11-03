CyberMonday 2025: tres días de ofertas online y alertas por ciberseguridad Del 3 al 5 de noviembre, más de 900 empresas participarán del CyberMonday 2025, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que ofrecerá descuentos y promociones en tecnología, indumentaria, hogar, viajes y más.

En un contexto de consumo moderado, el objetivo es impulsar las ventas online con facilidades de pago, planes de financiación y una experiencia digital más segura. Desde Tiendanube, su gerente general Franco Radavero anticipó que se espera “un crecimiento de alrededor del 20% respecto al año pasado”, aunque condicionado por la situación económica.

Las categorías más buscadas serán Indumentaria y Calzado, Hogar y Decoración, y Salud y Belleza, rubros que suelen concentrar gran parte de las ventas en esta fecha.

Los bancos y plataformas de e-commerce ofrecerán cuotas sin interés, cashback y beneficios exclusivos, mientras que crecen las operaciones con transferencias y préstamos online del tipo Buy Now, Pay Later (BNPL).

Ciberseguridad: recomendaciones clave

Expertos advirtieron sobre estafas digitales y aconsejaron verificar que las webs tengan candado de seguridad (HTTPS), dominios oficiales, datos fiscales visibles y métodos de pago reconocidos. Además, recomiendan evitar redes WiFi públicas, planificar las compras con anticipación y controlar los movimientos bancarios tras cada operación.

MIRA TAMBIÉN Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Toda la información oficial y las promociones estarán disponibles en cybermonday.com.ar.