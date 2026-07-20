Milei anunció que declarará feriado el día que la Selección decida festejar Tras la finalización del Mundial 2026, el Presidente puso la Casa Rosada a disposición del plantel dirigido por Lionel Scaloni y garantizó que no habrá presencia política en el eventual homenaje.

Tras el subcampeonato obtenido por la Selección Argentina en el Mundial 2026, el presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó este domingo que declarará feriado nacional el día en que los integrantes del combinado nacional decidan realizar los festejos oficiales junto a los hinchas.

A través de sus redes sociales, el mandatario comunicó: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”.

Se espera que el equipo albiceleste emprenda el regreso desde los Estados Unidos a las 5 de la madrugada (hora estadounidense) y arribe al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 17:00, hora local. Mientras las autoridades de la AFA definen los próximos pasos a seguir, desde Casa Rosada especulan con decretar el asueto para este mismo lunes o el martes, atados a la voluntad del plantel. “Feriado habrá, dependerá del día que ellos decidan hacerlo”, aseguraron fuentes oficiales.

El ofrecimiento de la Casa Rosada a los jugadores

El jefe de Estado reiteró sus intenciones de poner el Palacio de Gobierno a entera disposición del equipo comandado por Lionel Scaloni para homenajearlos tras su regreso. Según detalló, el operativo está organizado por Karina Milei y, de aceptar el ofrecimiento, el edificio quedaría totalmente desocupado.

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En ese sentido, Milei subrayó que las instalaciones quedarían “solamente a cargo de Casa Militar, en caso de que decidieran ir a festejar allí y usar el balcón, para poder interactuar con los argentinos”. Además, hizo especial énfasis en desvincular el homenaje de cualquier tinte partidario: “Está disponible y está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”, insistió.

Operativo de seguridad en marcha

Con el objetivo de garantizar una celebración ordenada, el mandatario confirmó que ya se diseñaron alternativas para que la fiesta transcurra sin incidentes. En esta línea, adelantó que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encuentra trabajando al frente del armado del operativo de seguridad.

En paralelo a estas gestiones, el Gobierno nacional activó contactos durante la última semana con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar las acciones conjuntas, en caso de que las celebraciones terminen concentrándose en el centro porteño.