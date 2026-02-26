Milei apuntó contra los dueños de Techint, Fate y Neumen: “Han dejado en evidencia el sistema corrupto” “Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja", ironizó el presidente

“Han dejado en evidencia el sistema corrupto”. El presidente Javier Milei redobló este jueves su ataque contra empresarios que en las últimas semanas protagonizaron controversias con el gobierno por la política de apertura de las importaciones y el cierre de fábricas como Fate.

“Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, escribió Milei en sus redes sociales, en referencia al dueño y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; al titular de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y al de Neumen, Roberto Méndez.

En el texto, titulado “Batalla cultural”, el jefe del Estado ironizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Méndez, dueño de Neumen, fue el último de los empresarios mencionados en hablar. El empresario admitió que antes de la política aperturista del gobierno, los neumáticos estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

Días atrás Milei ya había deslizado sospechas contra el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, por el anuncio de cierre de la empresa justo antes de que se debatiera en el Congreso el proyecto de reforma laboral que este viernes recibirá sanción definitiva en el Senado. Madanes Quintanilla es también dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país.

Con Rocca la polémica fue a finales del mes de enero, a quien Milei llamó “Don Chatarrín”.

