Un empresario dijo que “robaban” con los precios de las cubiertas El CEO de Neumen, Roberto Méndez, contó cuáles eran las remarcaciones extraordinarias de precios que se hacían antes de la apertura a la importación.

El presidente Javier Milei volvió a criticar este miércoles a quienes hacen “nacionalismo barato” a partir del anunciado cierre de la empresa de neumáticos Fate, y los tildó de “delincuentes”.

Milei publicó en su cuenta de la red social X un posteo en el que se observa una entrevista en un canal de streaming, en la que un empresario del neumático reconoce: “robábamos con los precios de las cubiertas”.

La publicación de Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, alude al caso de Fate, que anunció su cierre luego de 80 años, cesanteó a 920 empleados en su planta de San Fernando, y adujo complicaciones por la economía que lleva adelante el Gobierno.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el Presidente en su cuenta acompañando al video del streaming.

Se trata de declaraciones de Roberto Méndez, CEO de la gomería Neumen, quien sostuvo: “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, los empresarios teníamos un mercado que no era real”.

Méndez dijo que le parece bien “lo que dice (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger de obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, de alrededor de un 20 por ciento” cuando estaban “remarcando con un 60 o 70 por ciento”.