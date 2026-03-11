Milei asiste a la asunción de Kast en Chile para sellar una nueva alianza estratégica Tras su paso por Estados Unidos, el Presidente participará este miércoles del traspaso de mando en Valparaíso. El encuentro marca el inicio de una etapa de sintonía ideológica total entre ambas naciones, con foco en el libre comercio y la seguridad.

El presidente Javier Milei cerrará este miércoles la etapa americana de su intensa gira internacional. Luego de protagonizar la “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, el mandatario desembarcará en el país trasandino para asistir a la ceremonia de asunción del presidente electo de Chile, el conservador José Antonio Kast.

De acuerdo a la agenda confirmada por el Gobierno, a las 12:00 horas el Presidente estará presente en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, donde se realizará la transmisión de mando del Estado chileno.

De la tensión a la sintonía total

El recambio institucional en el país vecino representa una oportunidad geopolítica inmejorable para la Casa Rosada. La salida de Gabriel Boric (Frente Amplio), con quien el líder libertario mantuvo tensos cruces diplomáticos, da vuelta la página de la relación bilateral.

Con la llegada de Kast, ambos mandatarios apuntan a consolidar una sintonía ideológica plena. Se espera que, a partir de este primer encuentro oficial como jefes de Estado, comiencen a trazar una agenda consensuada que priorice el libre comercio y el desarrollo de políticas de seguridad alineadas a los intereses de Estados Unidos.

La buena relación entre ambos ya cuenta con antecedentes recientes: tras imponerse en las elecciones, Kast viajó a Buenos Aires para reunirse en la Casa Rosada con Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Viaje exprés y próxima parada en Europa

El reencuentro de los tres funcionarios este miércoles será breve. El itinerario oficial marca un esquema casi a contrarreloj:

15:00 horas: Parte el vuelo especial de regreso del Presidente desde Chile.

Parte el vuelo especial de regreso del Presidente desde Chile. 17:00 horas: Aterrizaje previsto en la ciudad de Buenos Aires.

Debido a lo apretado de esta hoja de ruta, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario descartó su visita a la tradicional muestra agropecuaria Expoagro.

Sin embargo, los compromisos internacionales de Milei no se detendrán. Este sábado 14 de marzo, el economista viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid. A través de sus redes sociales, el libertario confirmó su presencia en este evento empresarial, donde abordará temas relativos al futuro económico global, la captación de inversiones, el desarrollo de la inteligencia artificial y su emblemática “batalla cultural”.