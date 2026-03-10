Usuarios de Mercado Libre denuncian que la plataforma comenzó a implementar “precios dinámicos” en sus publicaciones Los testimonios de personas que se encontraron con variaciones del precio en una misma publicación y sin razón aparente se acumularon en redes sociales durante la última semana. El mecanismo, que Amazon implementa desde hace más de 10 años, se habría activado durante los últimos meses para el principal sitio de comercio electrónico de Argentina.

Usuarios de Mercado Libre comenzaron a hacer publicaciones en redes sociales durante las últimas semanas para exponer que la plataforma de comercio electrónico habría comenzado a implementar un sistema de precios dinámicos que ajusta el valor de una misma publicación dependiendo de factores como el historial de compras de cada cuenta, la ubicación de los usuarios y sus hábitos de navegación.

Uno de los primeros en reportar esta situación fue el economista Ariel Setton, especializado en medios de pago, quien a través de su cuenta de X compartió capturas de una publicación de piezas de grifería para baño que, dependiendo del usuario que accediera, exhibía un 20% de diferencia de precio.

“¿Desde cuándo Mercado Libre pone precios dinámicos? Mismo producto, mismo momento, distinto usuario, 20% de diferencia”, escribió Setton semanas atrás. Desde entonces, se han multiplicado los posteos de usuarios que denuncian la misma situación.

Lo que podría estar sucediendo es que el algoritmo de la plataforma aplique modificaciones sobre los precios en base a datos como el historial de compras de cada usuario y su frecuencia de uso de la aplicación, para así determinar qué valor mostrar en cada caso.









La versión que circula en redes sociales sugiere que si un usuario tiene contratado el servicio de Meli+ o es un comprador recurrente de productos premium, el algoritmo podría mostrarle un valor más alto que a un usuario nuevo o esporádico.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno ratificó cada cuánto habrá que hacer la revisión técnica a los automóviles

Aunque según Setton, la asignación de precios “no tiene que ver con el poder económico” ni “con la cantidad de veces que el consumidor entra o compra en Mercado Libre”.

“Está implementado desde octubre del año pasado. Los vendedores pueden poner un rango máximo y mínimo, ponen unos requisitos y dependiendo de quién abra puede ver hasta el doble del precio”, explicó el economista en declaraciones a Urbana Play.

Hasta el momento, desde Mercado Libre no difundieron información oficial para aclarar la situación, que según varios usuarios constituye una práctica que podría infringir la Ley de Defensa del Consumidor, que prohíbe la discriminación arbitraria de precios.

MIRA TAMBIÉN Unos 350 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes ante el conflicto en Medio Oriente

Precios dinámicos en Amazon

Si bien los precios dinámicos son comunes en aplicaciones para comprar vuelos o servicios de transporte como Uber o Cabify, su uso en el comercio minorista digital genera más cuestionamientos y desconfianza entre los compradores.

Modificar los precios de manera selectiva es una práctica implementada desde hace más de 10 años por Amazon, el gigante mundial del comercio electrónico, que comenzó a diferenciar precios cuando inició su expansión global en 2012.

Desde entonces, el marketplace de Jeff Bezos llegó a realizar una media de 2,5 millones de cambios de precios por día para un catálogo de más de 400 millones de productos, lo que le permitió incrementar sus ganancias un 25%.

MIRA TAMBIÉN El mercado de motos volvió a crecer en febrero con más de 70 mil patentamientos

Según un estudio de Minderest de 2018, Amazon puede modificar los precios de los productos hasta un 20% cuando sus competidores ofrecen promociones o descuentos. Sin embargo, lo hace de forma gradual para obtener la máxima rentabilidad según la previsión de ventas. De esta manera, logra ser el más económico y mantiene el control de su margen de beneficio.

Los factores que los algoritmos de Amazon consideran para modificar precios incluyen tanto condiciones de mercado (como los volúmenes de la demanda y el stock) como características de los usuarios (frecuencia de visualización de un producto y días y horarios en los que suelen hacer compras).

Debido a esto, cada vez son más los usuarios que optan por navegar en modo incógnito o sin registrarse para comprobar si el precio que les ofrece la plataforma en primera instancia es realmente el más bajo disponible.