Milei cerró su visita a Estados Unidos y regresa al país para seguir de cerca las elecciones bonaerenses Javier Milei finalizó su visita a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con empresarios y referentes financieros, y regresa al país para seguir de cerca las elecciones legislativas bonaerenses.

El presidente Javier Milei finalizó este viernes su visita exprés a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con importantes empresarios y referentes del sector financiero, y ya prepara su regreso a la Argentina para estar presente en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.

La agenda del mandatario en Norteamérica incluyó un encuentro con Michael Milken, titular del Instituto Milken, al que asistieron figuras de peso como Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins. Además, Milei se reunió con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y con el empresario Andy Kleinman. El presidente estuvo acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, en el marco de la estrategia oficial para captar inversiones y fortalecer vínculos con el establishment estadounidense en áreas clave como energía, finanzas y tecnología.

Está previsto que Milei inicie su regreso este viernes a las 14 horas, para llegar a tiempo a Buenos Aires antes de los comicios. En su entorno no descartan que el mandatario, junto a parte de su Gabinete, espere los primeros resultados en el salón Vonharv, en las afueras de La Plata, donde competirá su espacio contra Fuerza Patria.