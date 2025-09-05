Guillermo Francos repudió un polémico tuit del Gordo Dan contra Luis Juez El jefe de Gabinete aclaró que las declaraciones del influencer libertario no representan al Ejecutivo y pidió disculpas al senador cordobés. Tras el repudio, el generador de contenido eliminó el posteo. Los detalles

Este jueves por la noche, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió públicamente un mensaje ofensivo que el influencer libertario conocido como “Gordo Dan” publicó contra el senador Luis Juez, luego de que el cordobés votara en contra del veto presidencial a la ley de Discapacidad. Francos se despegó de esas declaraciones y aclaró que no representan al Ejecutivo. Tras la polémica, Daniel Parisini eliminó el posteo, aunque minutos después lanzó nuevas críticas dirigidas al funcionario y lo desafió.

El conflicto se disparó después de que el Senado rechazara el veto de Javier Milei a la norma que declara la emergencia en discapacidad, lo que significó una derrota para el oficialismo. Entre los votos que sostuvieron la ley estuvo el de Luis Juez, quien tiene un compromiso personal con la temática debido a la discapacidad de una de sus hijas.

El tuit que el Gordo Dan publicó y luego eliminó.

En ese marco, “Gordo Dan” lanzó un desubicado tuit contra el legislador: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, indicaba el posteo que después eliminó.

“Es absolutamente fuera de lugar, repudiable, y no puede aceptarse ni la grosería, ni la forma en que se expresa”, dijo Guillermo Francos en declaraciones a TN, unos minutos después. También se disculpó personalmente a Juez.





Aunque el jefe de Gabinete aclaró que el influencer no forma parte del Gobierno, recordó que hasta hace unos meses era considerado posible candidato de La Libertad Avanza. Parisini conduce el ciclo La Misa en el canal de streaming Carajo, espacio al que Milei y referentes económicos del oficialismo acuden muy seguido.

Lejos de bajar el tono, el influencer volvió a la carga en redes y cuestionó a Francos por haber integrado la gestión de Alberto Fernández en 2019, cuando fue representante ante el BID. Además, acusó a la oposición de usar la causa de la discapacidad como “escudo moral” para frenar el plan económico de Milei.