Milei condenó el atentado contra la comunidad judía en Australia El ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, que tuvo lugar durante la celebración de Janucá, dejó un saldo de al menos doce muertos. El presidente argentino reaccionó con un enérgico mensaje en redes, citando un pasaje de la festividad judía.

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial en redes sociales para condenar el atentado terrorista perpetrado en una playa de Sídney, Australia, que se produjo contra la comunidad judía en el inicio de la festividad de Janucá, dejando al menos once víctimas fatales.

El trágico hecho tuvo lugar en la popular playa de Bondi Beach, donde dos atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes, en un acto que ha conmocionado a la opinión pública internacional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario se refirió al suceso calificándolo de “HORROR”. Su mensaje vinculó el ataque con la festividad que recuerda que “la luz vence la oscuridad”, parafraseando la tradición de Janucá: “Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”. Finalmente, brindó palabras de aliento al citar: “porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!”.

La respuesta policial fue inmediata. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que la masacre dejó un saldo de once muertos, incluyendo uno de los tiradores, mientras que el segundo presunto atacante fue arrestado y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Además de su condena, el Presidente retuiteó un mensaje previo de Waldo Wolff, en el que se expresó la solidaridad con las familias de las víctimas y se lanzó una crítica directa contra aquellos que “apañan el terrorismo”.