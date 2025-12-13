Detectaron una bacteria potencialmente peligrosa en un queso de primera marca ANMAT y SENASA recomendaron no consumir un producto lácteo tras confirmar la presencia de listeria, bacteria que puede generar complicaciones severas en la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitieron una alerta sanitaria luego de detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda de una reconocida marca.

Según el comunicado oficial, el hallazgo se produjo en un queso Cremón doble crema de 500 gramos, marca La Serenísima, correspondiente al lote 2703. El producto fue elaborado el 3 de julio de 2025 por la empresa Mastellone Hnos. S.A. en su planta de Trenque Lauquen y tenía fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025.

Si bien el lote afectado ya superó su fecha de caducidad, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la posibilidad de que el queso haya sido conservado o congelado por algunos consumidores. Por ese motivo, recomendaron de manera expresa no consumir ninguna unidad del lote mencionado, incluso si se encuentra fraccionada.

La detección fue resultado de tareas de vigilancia genómica realizadas por el Senada, con análisis confirmatorios en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Tras conocerse el resultado, la empresa informó que llevó adelante una investigación interna que permitió identificar y erradicar el foco de contaminación, además de retirar y destruir el lote afectado en todo el país bajo supervisión oficial. También se reforzaron los controles en la línea de producción.

Desde la Anmat remarcaron que la advertencia es especialmente relevante para los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas inmunocomprometidas y pacientes con enfermedades crónicas, ya que la listeriosis puede provocar cuadros graves como meningitis o septicemia.

La Listeria monocytogenes es una bacteria transmitida por alimentos que puede desarrollarse incluso a temperaturas de refrigeración. Los síntomas pueden aparecer hasta 70 días después de la ingesta —con un promedio de tres semanas— y van desde fiebre, diarrea y fatiga hasta manifestaciones severas que requieren atención médica inmediata.