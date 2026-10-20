Milei cuestionó que los argentinos no lleguen a fin de mes El Presidente rechazó las afirmaciones sobre las dificultades económicas de la población y arremetió contra la oposición y los medios de comunicación.

El presidente Javier Milei calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” las afirmaciones de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes.

“Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirar esa operación y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, sostuvo Milei en su discurso de anoche en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén.

El mandatario acusó al kirchnerismo de impulsar esa versión y apuntó también contra los medios de comunicación, reproduciendo con voz grave la afirmación que buscaba cuestionar: “La gente no llega a fin de mes, dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes, no llegan al día 20”.

De inmediato se respondió: “¿Podemos pensar un poquito lo que significa? Yo les hago una pregunta: si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó el jefe de Estado ante los empresarios y dirigentes del sector energético.

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En ese sentido, insistió: “¿Nadie se hizo la pregunta? Ustedes se dan cuenta que contestarse esa pregunta, se dan cuenta que la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa”, enfatizó.

Milei profundizó sus críticas contra el kirchnerismo y pidió no dejarse influenciar por quienes, según su interpretación, fueron responsables de la situación económica que atravesó la Argentina.

“Reflexionemos, no nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela”, afirmó.

Milei participó en Neuquén de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La visita formó parte del plan oficial de recorrer las provincias con proyectos productivos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Fuente Noticias Argentinas