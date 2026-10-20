Un informe de la TV chilena mostró placas de los soldados argentinos tirados fuera del Cementerio de Darwin Los objetos conmemorativos quedaron fuera del predio porque fueron considerados como una provocación para los kelpers.

Un informe de la televisión chilena mostró las placas y recuerdos de los familiares de los soldados argentinos tirados fuera del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Según indicaron, descartaron los objetos conmemorativos porque son considerados “una provocación para los kelpers”.

Las imágenes se vieron en un informe del canal Teletrece sobre la comunidad chilena que reside en las Islas Malvinas. En ese contexto, el periodista chileno Samuel Rojas recorrió el Cementerio de Darwin, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra.

En un fragmento del informe mostraron una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, tirada fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.

El trabajo periodístico constaba también de entrevistas a isleños que lanzaban reclamos al presidente Javier Milei, en plena escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos”, señalaba el graph del informe. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.

El periodista dijo durante el informe: “Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.

Fuente TN