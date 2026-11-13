Milei defendió el impacto de la tecnología en el empleo y fijó como meta abrir la economía al 90% del mundo El presidente sostuvo que el avance tecnológico mejora los salarios y reduce los precios.

El presidente Javier Milei defendió el impacto positivo de la revolución tecnológica en la economía y rechazó que los avances técnicos destruyan puestos de trabajo. Lo hizo este jueves por la noche durante su exposición en la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en Rut Haus, en la ciudad de Buenos Aires, ante empresarios y emprendedores de distintos puntos del país.

“Es falso que el progreso tecnológico destruye el trabajo”, sostuvo el mandatario. Según explicó, la innovación aumenta la productividad y permite mejorar los salarios y reducir los precios. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera”, afirmó. También reconoció a los emprendedores que desarrollaron sus negocios en contextos de inflación, restricciones cambiarias e inestabilidad normativa.

Otro de los ejes de su discurso fue la apertura comercial. Milei aseguró que la Argentina pasó de tener acceso a mercados que representan menos del 10% de la población mundial a alcanzar el 30%, luego de la apertura de más de 500 mercados. La meta del Gobierno es llegar al 90% para 2031. “Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa”, señaló. Y resumió el papel que, a su criterio, debe cumplir el Estado: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

El Presidente también destacó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y mencionó tanto las inversiones en centros de cómputo como el aumento de productividad en distintas actividades. Consideró que la Argentina cuenta con condiciones para desarrollar esa industria, entre ellas los recursos energéticos de Vaca Muerta y la generación nuclear, minerales como el cobre y el litio, el clima de la Patagonia y el capital humano.

En ese contexto, repasó medidas impulsadas por su gestión, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los cambios normativos vinculados con la minería y la reducción de retenciones al campo. Sobre el régimen de inversiones, informó que acumulaba solicitudes por más de 210.000 millones de dólares, de los cuales 76.000 millones ya habían sido aprobados. “Argentina tiene todo para ser protagonista”, afirmó al cerrar su exposición.