“Degenerado, pedí disculpas”: un profesor de rugby le dio una brutal paliza a un cliente en una pizzería El agresor atacó salvajemente a un hombre, provocándole fracturas en el rostro, porque presuntamente creyó que había mirado a su pareja. El atacante fue detenido tras ser identificado por las cámaras y su club evalúa severas sanciones.

Un violento e indignante episodio ocurrió en el barrio Docta de la ciudad de Córdoba, donde un profesor de rugby atacó a golpes a un hombre dentro de una pizzería tras acusarlo de haber mirado a su pareja. El brutal ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y el agresor fue detenido en las últimas horas por la Policía provincial, tras permanecer varios días prófugo.

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El hecho tuvo lugar el pasado sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21:00. La víctima, identificada como Mauro —médico del Servicio Penitenciario de Córdoba que se desempeña en la cárcel de Bouwer—, se encontraba sentada en una mesa cuando el agresor ingresó acompañado por una mujer. Según los testimonios y las primeras reconstrucciones, el atacante comenzó a increparlo bajo la repentina acusación de haber mirado de manera indebida a su pareja.

“¿Qué mirás? Degenerado, pedí disculpas”, lo increpó el agresor mientras la discusión subía de tono. Las imágenes captadas por las cámaras del comercio muestran cómo, tras pagar su comida, el sujeto regresó sobre sus pasos para enfrentar al cliente y desató su furia.

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El atacante le propinó más de diez trompadas en el rostro y lo empujó hasta arrinconarlo en un depósito del establecimiento. Una vez en el piso, continuó la salvaje agresión con más golpes en la cara y varias patadas. Entre los impactos, la víctima apenas alcanzó a responder “No hice nada”, mientras el rugbier le exigía a los gritos: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”.

Ante la desesperación y los intentos de intervención de los empleados del lugar, el violento sujeto abandonó el comercio y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger. Como consecuencia de la golpiza, la víctima debió ser hospitalizada: sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, según los partes médicos.

Tras la denuncia, la Dirección Coordinación Brigadas Civiles analizó las cámaras y logró detener al agresor este último miércoles 11 de noviembre. El atacante, identificado con las iniciales M.R.D., quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera, inicialmente imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la carátula podría agravarse.

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Por su parte, el Club Universitario de Córdoba, institución a la que está vinculado el agresor, emitió un contundente comunicado a través de su Subcomisión de Rugby repudiando “toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto y tolerancia”. Las autoridades anticiparon que evaluarán con celeridad las correspondientes medidas disciplinarias.