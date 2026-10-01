Milei en la OCDE: “Si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia” En el marco de la "Argentina Week" en París, el Presidente expuso ante empresarios europeos, elogió a su equipo económico y ratificó el rumbo de ajuste y desregulación. Además, descartó cualquier tipo de "plan platita" electoral.

En el marco de su gira oficial por Francia, el presidente Javier Milei encabezó este jueves la apertura de la “Argentina Week” ante un nutrido auditorio de empresarios y líderes corporativos europeos. Durante su discurso pronunciado en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mandatario dejó una fuerte definición política de cara a los comicios del año próximo: “Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”.

A lo largo de su alocución, el jefe de Estado remarcó que su administración no descansará hasta consolidar las reformas estructurales en el país y recordó el punto de partida de su gestión. “Recibimos un país quebrado”, señaló, para luego elogiar enfáticamente la labor de los integrantes de su gabinete económico, destacando la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, el rol de Santiago Bausili en el Banco Central y la labor diplomática del canciller Pablo Quirno.

Respecto a las expectativas comerciales del viaje, el mandatario recordó los antecedentes de la iniciativa e instó al sector privado internacional a apostar por el país. “En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por más de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera”, afirmó ante los ejecutivos congregados en la capital francesa.

En el tramo final de su exposición, Milei buscó dar señales de previsibilidad fiscal y descartó de plano la adopción de medidas populistas orientadas al calendario electoral venidero. El Presidente aseguró que el activo más importante de su administración es el valor de su palabra y rechazó de forma categórica los pedidos para implementar “una especie de plan platita” que busque sumar voluntades. En ese sentido, ratificó que mantendrá la ortodoxia económica sin alteraciones, concluyendo que al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y disciplina fiscal.