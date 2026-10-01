Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben en octubre un aumento del 1,66%, mientras que Anses ya dio a conocer las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de las distintas prestaciones.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un haber de $435.748,51. Con el bono de $70.000, el monto total llega a $505.748,51.
Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $505.748,51.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre?
Con el aumento del 1,66%, los principales haberes quedan de la siguiente manera:
*Jubilación mínima $435.748,51. Con bono: $505.748,51
*Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $348.598,81. Con bono: $418.598,81
*Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez $305.023,96. Con bono: $375.023,96
*Pensión Madre de 7 hijos $435.748,51. Con bono: $505.748,51
El bono de $70.000 se aplica de manera completa a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes perciben una prestación superior pero que no alcanza los $505.748,51, el refuerzo es proporcional.
¿Cuánto cobran la AUH y las asignaciones familiares?
*Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.588 por hijo.
*AUH por hijo con discapacidad: $509.863.
*Asignación Familiar por Hijo: $78.304.
*Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $254.943.
¿Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima?
DNI terminado en 0: 8 de octubre
DNI terminado en 1: 9 de octubre
DNI terminado en 2: 13 de octubre
DNI terminado en 3: 14 de octubre
DNI terminado en 4: 15 de octubre
DNI terminado en 5: 16 de octubre
DNI terminado en 6: 19 de octubre
DNI terminado en 7: 20 de octubre
DNI terminado en 8: 21 de octubre
DNI terminado en 9: 22 de octubre
¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima?
DNI terminado en 0 y 1: 23 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 26 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 27 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 28 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 29 de octubre
¿Cuándo cobran la AUH y la Asignación Familiar por Hijo?
DNI terminado en 0: 8 de octubre
DNI terminado en 1: 9 de octubre
DNI terminado en 2: 13 de octubre
DNI terminado en 3: 14 de octubre
DNI terminado en 4: 15 de octubre
DNI terminado en 5: 16 de octubre
DNI terminado en 6: 19 de octubre
DNI terminado en 7: 20 de octubre
DNI terminado en 8: 21 de octubre
DNI terminado en 9: 22 de octubre
¿Cuándo cobra la Asignación por Embarazo?
DNI terminado en 0: 9 de octubre
DNI terminado en 1: 13 de octubre
DNI terminado en 2: 14 de octubre
DNI terminado en 3: 15 de octubre
DNI terminado en 4: 16 de octubre
DNI terminado en 5: 19 de octubre
DNI terminado en 6: 20 de octubre
DNI terminado en 7: 21 de octubre
DNI terminado en 8: 22 de octubre
DNI terminado en 9: 23 de octubre
¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?
DNI terminado en 0 y 1: 8 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 9 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 13 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 14 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 15 de octubre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 15 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 16 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 19 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 20 de octubre
Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, del 14 de octubre al 10 de noviembre.
Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Nacimiento y Adopción—: todas las terminaciones de DNI, del 9 de octubre al 10 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Prestación por Desempleo:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 26 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre
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