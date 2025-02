Milei habló del escándalo cripto: “Yo no lo promocioné, lo difundí y obré de buena fe” El presidente se refirió a su respaldo al proyecto digital $Libra que se desplomó la semana pasada. Dijo que no son 44 mil personas afectadas sino 5 mil y muy pocos argentinos. "La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, aseveró. Reconoció que no es especialista en criptomonedas y que los que entraron en la inversión sabían del riesgo. "Es como si jugaran a la ruleta rusa y les sale la bala", expresó

