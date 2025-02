Entrevista a Milei: se filtraron imágenes sin editar y Adorni cuestionó a Santiago Caputo por una interrupción polémica Tras la nota del periodista Jonatan Viale al presidente circuló el crudo con una parte que no salió al aire, en la que se ve al asesor cuando corta la charla en medio de una pregunta comprometedora.

El presidente Javier Milei quedó expuesto luego de hablar por primera vez del escándalo que generó al apoyar el lanzamiento de una criptomoneda cuyo valor finalmente se desplomó porque se filtró una parte del crudo de la entrevista que le concedió al periodista Jonatan Viale en TN en la que se ve al asesor presidencial Santiago Caputo interrumpir la nota para frenar una pregunta comprometedora.

La interrupción se produjo cuando Milei se refería a su perfil de X e intentaba esgrimir argumentos para sostener que se trata de una cuenta personal y no presidencial. Ante ello, Viale le aclaró que es el presidente de todos los argentinos, pero Milei insistió con su postura.

En ese momento, la entrevista fue interrumpida por el asesor del mandatario Caputo, quien se acercó al presidente para susurrarle algo al oído, mientras Viale decía que entendía la situación porque la respuesta de Milei podría generarle “un quilombo judicial”.

Luego continuaron con la entrevista indicándole al periodista con cuál pregunta debía retomar el diálogo. El fragmento, que dura unos dos minutos, no se vio en la transmisión en vivo de TN, sino que fue subido al perfil de YouTube del canal. Allí fue advertido por el periodista Ari Lijalad, quien lo publicó en X.

Una curiosidad es que apenas unos segundos antes, en el video de la entrevista sin editar, tanto el presidente como el entrevistador estaban bromeando irónicamente con que las preguntas se las guionaban funcionarios del gobierno.

Qué dijo Adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este martes a la mañana a la filtración del crudo de la entrevista. “Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona”, introdujo el funcionario en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “El presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

“Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”, describió Adorni.

Independientemente del revuelo que se generó en redes sociales, el vocero aseguró que “todo el mundo sabe que el presidente no sugiere” temas ni preguntas a los periodistas que lo interrogan. Laje, quien entrevistó varias veces a Milei, asintió.