Milei oficializó a Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Adorni El presidente confirmó el nombramiento este domingo. La jura se realizará el martes y el oficialismo ya convocó a legisladores para reordenar la agenda en el Congreso

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros. El anuncio se concretó tras la dimisión de Manuel Adorni, quien dejó su cargo en el transcurso de las últimas horas en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La ratificación del nombramiento se realizó a través de las redes sociales del presidente Javier Milei, quien difundió una fotografía junto al flamante funcionario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Estado señaló que se encuentran definiendo los pilares de una transición ordenada y anticipó que la ceremonia de jura está programada para el próximo martes a las 16.









La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete terminó de sellarse este domingo durante un encuentro de trabajo en la Quinta de Olivos. Con esta incorporación, el gobierno nacional busca dinamizar la gestión y restablecer los canales de negociación política con diferentes sectores, un perfil de articulación similar al que signó la etapa de Guillermo Francos al frente del área.

Reunión con legisladores

En forma paralela, la conducción del oficialismo apunta a destrabar la actividad en el Poder Legislativo, la cual había sufrido desaceleraciones debido a la crisis institucional que derivó en la salida de Adorni. Ante este panorama, Karina Milei convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión clave el próximo miércoles a las 9.30 en la Casa Rosada.

El encuentro se llevará a cabo en el Salón Héroes de Malvinas de la sede gubernamental con el objetivo de reorganizar las prioridades del bloque y definir el avance de los proyectos prioritarios. De la actividad no participará el presidente Milei, quien tiene programado un viaje institucional a Paraguay para asistir a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.