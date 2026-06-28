Nuevo Gabinete: Milei redefine la gestión con el ascenso de Santilli para dejar atrás el capítulo Adorni Tras la renuncia del ex vocero y jefe de ministros, el Gobierno nacional ultima el desembarco del ex diputado en la Jefatura de Gabinete. El movimiento incluye el regreso del Ministerio del Interior bajo su órbita política y busca relanzar el esquema libertario.

Tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno nacional ultima los detalles para el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Se trata de un movimiento clave con el que el Poder Ejecutivo buscará un relanzamiento de la gestión libertaria y que incluiría, como principal novedad estructural, el regreso del Ministerio del Interior bajo la órbita directa de la Jefatura de Ministros.

Según informaron voceros gubernamentales, el anuncio formal de su designación podría concretarse este mismo domingo, mientras que la jura y asunción oficial quedarían reservadas para los primeros días de la semana próxima.

Fuentes oficiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el arribo de Santilli reconfigurará el organigrama estatal. La cartera de Interior volvería a estar bajo el ala de Jefatura, permitiéndole al flamante funcionario mantener injerencia directa en la oficina política que ocupa actualmente. Si bien se espera el nombramiento de un nuevo ministro para esa área específica, “El Colo” funcionará como su jefe político directo, replicando el esquema de centralización que en su momento mantuvieron Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

El ascenso en el “triángulo de hierro”

Santilli había desembarcado en el Ministerio del Interior a finales de octubre de 2025 con el objetivo de aportar diálogo y apertura institucional, semanas después de haberle dado una victoria clave a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Desde su llegada, logró ganarse la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, los integrantes del denominado “triángulo de hierro”. De confirmarse su nuevo rol, se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, asumiendo la compleja misión de la articulación política tras el desgaste de la última etapa de Adorni.

Por su parte, el presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos. Pese a las especulaciones periodísticas en torno a un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de respaldo que surgieron de su entorno íntimo.

Mensajes cruzados y sospechas

Entre las reacciones oficiales se destacó la de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien respaldó públicamente a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia. En su mensaje, hizo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ex funcionario junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos y las sospechas de supuesto enriquecimiento ilícito que aceleraron su salida. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, definiéndolo como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aportó una postura menos afectiva pero contundente a través de su cuenta de X: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”. La publicación, con un tono marcadamente político en medio de las acusaciones que salpican al ex vocero, también fue replicada por el Presidente desde Olivos, marcando el inicio de una nueva etapa metodológica en el Gabinete nacional.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno prepara la salida “ordenada” de Manuel Adorni

Noticias Argentinas