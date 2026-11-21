Milei participó del lanzamiento de Tesla en el país y lo atribuyó a su modelo económico: “Esto es devolverle la libertad a los argentinos” El presidente estuvo en el evento oficial con el que la automotriz del magnate Elon Musk desembarcó en Argentina y atribuyó la llegada de esta y otras compañías a la apertura comercial y la reducción de impuestos que comenzó a llevar a cabo desde el comienzo de su gestión.

Con un acto en el barrio porteño de La Boca, el presidente Javier Milei celebró el desembarco oficial de Tesla en la Argentina, lo atribuyó a la apertura comercial y la reducción de impuestos, y aseguró que la llegada de la automotriz representa “devolverle la libertad a los argentinos” tras décadas de aislamiento económico.

El lanzamiento comercial de la compañía fundada por Elon Musk tuvo lugar este viernes en el Arenas Studio, donde se presentó el primer local de la marca en el país. La radicación se concretó en el marco de los incentivos fiscales otorgados por el Gobierno al sector automotor, un acuerdo con YPF, la eliminación del impuesto PAIS y la derogación de los impuestos internos a los vehículos. De manera paralela, la empresa ya habilitó la venta online en la Argentina con dos modelos y cinco versiones disponibles, cuyos precios oscilan entre los US$ 41.590 y los US$ 54.590.

Durante su discurso, el jefe de Estado cuestionó con dureza las políticas económicas de gestiones anteriores, en alusión al kirchnerismo, al señalar que el país perdió su liderazgo regional. “Durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”, afirmó Milei, y agregó: “De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”. Según el mandatario, aquel esquema “eligió a unos pocos ganadores y condenó a los otros a ser unos perdedores”, dejando “20 años de estancamiento”.

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En contraposición, Milei defendió el rumbo de su administración y sostuvo que la apertura del mercado fomenta la competencia, ordena y reduce los precios, y permite que la industria nacional se especialice y exporte. En ese sentido, destacó la transición desde una industria que “pedía permiso para traer repuestos a una que se anima a producir nuevos modelos”, y remarcó que al talento local “solo le faltaba correr al Estado del medio”.

Frente a los cuestionamientos sobre el alcance social de una firma de vehículos eléctricos de alta gama, el presidente calificó de “falacia” la idea de que los argentinos no se benefician con esta inversión. Argumentó que el arribo de productos innovadores impulsa la generación de empleos, el desarrollo de los sectores vinculados a la energía y la tecnología, y una mejora general del nivel de vida. Asimismo, apeló a la cultura automovilística local al afirmar que “el argentino es un amante de los fierros y no podíamos permitir que una barrera ideológica lo siguiera privando de su libertad y separando de su pasión”.

Hacia el cierre de su intervención, y en un tono electoral, Milei dirigió un mensaje a los jóvenes para pedirles optimismo frente a las reformas en curso. “Lo que estamos haciendo es por ustedes, queremos que vivan en un mundo donde esta tecnología sea moneda corriente”, concluyó el mandatario.