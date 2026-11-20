El riesgo país quebró la barrera de los 1.000 puntos: las razones detrás de la escalada Los bonos argentinos experimentaron desplomes superiores a los de otros países emergentes. Las dudas sobre el programa económico-financiero del Gobierno y el deterioro de los mercados internacionales pesan en el ánimo inversor

El riesgo país superó los 1.000 puntos en esta jornada y desde la city advierten que las dudas sobre el programa financiero 2027 y el riesgo electoral de cara a las elecciones del próximo año se convirtieron en un coctel letal que afectó el desempeño de los activos financieros. Es la primera vez que cruza ese umbral desde el 24 de octubre de 2025, el día hábil anterior a las elecciones legislativas.

La expectativa de suba de las tasas en Estados Unidos y el retroceso de las acciones tecnológicas hicieron en las últimas semanas cada vez más complejo el escenario para un mercado emergente como el argentino. Pero los analistas advierten que Argentina enfrenta razones domésticas que también empujan al riesgo país, entre ellas, la pregunta recurrente sobre cuántos dólares tiene el Gobierno disponibles para afrontar los vencimientos de deuda, las necesidades de financiamiento de 2027 y las dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía.

La escalada del riesgo país argentino responde, según las lecturas que hacen en el mercado, a una combinación de elementos externos y locales.

En las últimas ruedas, el deterioro de los mercados internacionales hizo caer el apetito inversor por los activos de riesgo y provocó ventas generalizadas. Sin embargo, los bonos argentinos experimentaron desplomes superiores a los de otros países emergentes. Es interpretado como una señal de que las preocupaciones de los inversores van más allá del contexto internacional, sino que hay explicaciones fronteras adentro.

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En el frente internacional, uno de los factores que inquietó a los inversores fue la perspectiva de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Nery Persichini, jefe de Research & Strategy de GMA Capital, señaló que la mayoría de los integrantes de la Fed en EE.UU. considera posibles nuevas subas de tasas en los próximos meses, lo que haría más caro el financiamiento en el resto del mundo.

A eso se sumó que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años volvió a superar el 5% y que el dólar alcanzó su nivel más alto desde abril de 2025.

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“Hubo detonantes externos”, resumió Persichini, que también mencionó las ventas en las acciones tecnológicas de Wall Street, con caídas de hasta 6% en la semana. Ese escenario golpeó a las monedas y los activos emergentes.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, los bonos soberanos argentinos bajo legislación internacional registraron una caída “muy superior a comparables emergentes”, lo que refleja “el mix internacional y local que golpea la deuda soberana argentina”.

El frente financiero local agrega otra fuente de incertidumbre: los dólares necesarios para afrontar los compromisos de deuda. Según un análisis de IEB, el 9 de enero el Tesoro deberá pagar cerca de US$ 4.500 millones entre Bonares y Globales, pero actualmente cuenta con apenas US$ 158 millones depositados en el BCRA. Incluso si se suman el desembolso pendiente del FMI y los ingresos previstos por la privatización de AySA, la consultora estima que todavía faltarían unos US$ 3.000 millones.

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“Con la colocación de Bonares pausada, es probable que buena parte provenga del BCRA”, advirtió IEB. Esa alternativa reduciría el colchón de pesos del Tesoro y limitaría el poder de fuego de las reservas de cara a 2027. De todos modos, la consultora aclaró que el pago de enero no está en duda y que el Gobierno podría recurrir a herramientas financieras que ya utilizó durante este año.

Las dudas también alcanzan al programa económico. LCG señaló que “un clima internacional adverso le dio empuje, pero las dudas locales vienen agregando presión”. Entre ellas mencionó los interrogantes sobre el cierre del programa financiero, que se desviaría del esquema presentado inicialmente por el ministro Luis Caputo, y sobre la sostenibilidad del plan de estabilización. Según la consultora, la prioridad puesta en “la baja acelerada de la inflación” pudo haber castigado en exceso la actividad económica.

A ese escenario se sumó la caída de 1,27% del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella en noviembre. Outlier advirtió que el mercado sigue preocupado por “la presión sobre las reservas del BCRA que implicarían las necesidades financieras del 2027 si no aparecen nuevas fuentes externas”.

IEB considera que los bonos argentinos muestran un castigo importante, pero advierte que será difícil una recuperación sostenida mientras no mejore el contexto global. “Parece difícil imaginar una compresión significativa del riesgo país mientras no aumente el apetito por el riesgo a nivel global”, concluyó la consultora.