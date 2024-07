Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización, anunció que evaluarán a los docentes y bancó a Pettovello Desde San Juan, el Presidente oficializó el programa con alcance nacional. “La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala”, sostuvo. Además de brindar consideraciones sobre la situación actual, anticipó que el Gobierno determinará el desempeño de los maestros. También respaldó a la ministra de Capital Humano, quien brindó un discurso.

Javier Milei presentó este jueves el Plan Nacional de Alfabetización desde San Juan, con un acto realizado frente a la casa del prócer Domingo Faustino Sarmiento. Tras brindar su apreciación sobre el actual sistema educativo, anunció una evaluación a los docentes y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien habló ante el público.

El mandatario detalló los lineamientos generales del programa, resaltó la figura de Sarmiento y anticipó que el Gobierno nacional evaluará a los docentes, según publicó Infobae. “No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala”, determinó.

“¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde”. Al respecto, el Presidente anticipó que las pruebas Aprender, que se realizan desde sexto grado, se harán desde tercer grado.

En su discurso, Milei fue contundente en cuestionar el analfabetismo, y cuestionó a los gobiernos anteriores por no afrontar esa problemática. “No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron, irresponsablemente, el desarrollo educativo de millones de chicos. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización, en Argentina, en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad”, apuntó, en una referencia directa a la política implementada por el Gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia.

“Por todo esto, hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad, y volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo: que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y ancho de nuestro país”, añadió.

Felicitaciones, ministra

En el marco de su discurso, Milei brindó un nuevo apoyo público a Pettovello, envuelta por la polémica en la distribución de los alimentos. “Quiero felicitar a nuestra ministra Sandra Pettovello, nuestra querida ministra de Capital Humano por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro de que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias”, cerró

Por su parte, Sandra Pettovello, quien por primera vez habló en un acto oficial, destacó el programa y aseguró que “el verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa”.

“No solo afecta a los estratos más pobres, sino a millones de estudiantes de todos los sectores sociales, tal como lo muestran las pruebas nacionales e internacionales, como las pruebas Pisa y Aprender”, dijo.

“La Argentina sufre desde hace años una tragedia: el síndrome de la devaluación. Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestra institución, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, dejamos de ser grandes como Nación”, observó.

La ministra, que tiene a su cargo varias áreas, también tuvo tiempo para dejar un mensaje político: “Buena parte de la casta política seguía mirando para otro lado gastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados. Detrás del discurso de un Estado presente nos encontrábamos con un Estado agrandado y, al mismo tiempo, incapacitado para ejercer sus funciones esenciales”, observó.

El Plan de Alfabetización

Como anticipó Infobae, el plan pone el foco en los primeros años de escolaridad, de 0 a 8 años; concibe la alfabetización como un “compromiso de alcance comunitario” que involucra a familias, municipios y organizaciones de la sociedad civil; reconoce la “transversalidad” de la alfabetización como eje vertebrador de todos los demás aprendizajes; contempla modificaciones en la formación docente; garantiza el acceso a “recursos educativos de calidad”, entre ellos libros; y establece criterios de monitoreo y evaluación de la política de alfabetización.

La iniciativa ya había sido comunicada oficialmente el pasado 28 de mayo, cuando los ministros de Educación de todas las provincias y el secretario Torrendell aprobaron por unanimidad en el Consejo Federal de Educación (CFE) la resolución N° 471/24, que incluye los lineamientos nacionales y los 24 planes provinciales para fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. El acuerdo llegó luego de que el Gobierno nacional se comprometiera a aportar financiamiento para la entrega de libros, la evaluación, la ampliación del programa “Hora más” de extensión de la jornada escolar y la formación docente.

Fuentes de la Secretaría de Educación señalaron que el Compromiso por la Alfabetización impulsado por el Gobierno nacional “supone, como el espíritu de la Ley Bases, un pacto renovado para volver a lo fundamental: que los chicos aprendan efectivamente en el aula a leer, escribir y comprender textos, de acuerdo con su edad”.

“Es un paso adelante que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales hayan presentado sus planes. Ahora es muy importante que logremos que el nivel de aprendizaje mejore. Desde la Campaña Nacional por la Alfabetización vamos a seguir comprometidos con esta cuestión, monitoreando avances. Nuestra prioridad es que todos los chicos de nuestro país puedan entender lo que lean”, dijo Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.