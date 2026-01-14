Milei recibió a dos argentinos que estuvieron secuestrados por Hamas El encuentro se realizó en el despacho presidencial luego de su liberación en Israel, tras casi dos años de cautiverio, y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno

El presidente Javier Milei recibió este mediodía en la Casa Rosada a Ariel y David Cunio, ciudadanos argentinos que habían sido secuestrados por el grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y recuperaron la libertad el 14 de octubre de 2025.



El encuentro tuvo lugar en el despacho presidencial y contó con la participación del canciller Pablo Quirno y de la fundadora y CEO de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel. Desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente informaron: “El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre de 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump”.

Ariel y David Cunio habían sido capturados junto a otros integrantes de su familia en el kibutz Nir Oz.

Los Cunio se trasladaron a Israel en 1986. Al momento del ataque perpetrado por Hamas en octubre de 2023 residían en Tel Aviv. Durante ese episodio fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz y permanecieron privados de su libertad hasta octubre de 2025.

En su último viaje a Israel, Milei se había reunido con familiares de personas secuestradas. En ese encuentro, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostuvo que la lucha contra el terrorismo representa “la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización”.