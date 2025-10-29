Milei Recibirá a Gobernadores Clave, Incluido Osvaldo Jaldo, para Impulsar Reformas A pocos días de consolidar su victoria electoral, el presidente Javier Milei convocó a un grupo de gobernadores para el próximo jueves, marcando el inicio formal de las conversaciones destinadas a asegurar el apoyo político necesario para sus reformas en el Congreso.

La reunión, prevista para las 17:00 horas, contará con la presencia de entre 15 y 17 mandatarios provinciales, entre ellos figuras como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), y también Osvaldo Jaldo, Gobernador de Tucumán. Por parte del Ejecutivo nacional, asistirán el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, e Interior, Lisandro Catalán.

Milei expresó su optimismo por dialogar con “actores racionales, pro-capitalistas” que tienen representación parlamentaria: “Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores… a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, declaró el mandatario tras su triunfo.

Entre los invitados confirmados se encuentra Osvaldo Jaldo, quien junto a otros gobernadores del interior, será clave para negociar el apoyo legislativo que el oficialismo necesita. Si bien Alfredo Cornejo (Mendoza) no podrá asistir, enviará a su vicegobernadora, Hebe Casado. Incluso, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) podría sumarse si su agenda se lo permite.

El principal objetivo de esta convocatoria es sentar las bases para las reformas laboral y tributaria, proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso a fin de año para ser debatidos a principios de 2026. Aunque se contempla un llamado a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026, las reformas sustanciales se elaborarán tras recibir el informe final del Consejo de Mayo, previsto para el 15 de diciembre.

Este encuentro es fundamental para avanzar en el espíritu del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024, que incluye puntos cruciales como el equilibrio fiscal, la reforma tributaria, la modernización laboral y la rediscusión de la coparticipación federal, temas de alto interés para las provincias representadas en la mesa de diálogo.