Milei pasó el día después del triunfo en Olivos y prometió “inflación cero” Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei mantuvo un perfil público moderado, aunque con fuerte presencia en redes sociales. El mandatario brindó una entrevista televisiva por la mañana y luego permaneció el resto del día en la residencia presidencial de Olivos, sin actividad oficial en la Casa Rosada.

Cerca de las 9 de la mañana, Milei se presentó en los estudios de A24, donde concedió su primera entrevista tras los comicios. Durante la charla, volvió a insistir en su promesa de alcanzar “inflación cero” y analizó el nuevo mapa político que dejó la elección.

Más tarde, ya desde Olivos, el Presidente se mostró muy activo en la red social X, compartiendo publicaciones sobre el impacto internacional de los resultados y los mensajes de felicitación que recibió de líderes como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Giorgia Meloni.

Milei también retuiteó análisis sobre la reacción positiva de los mercados luego de la elección, destacando el aumento de bonos y acciones argentinas, junto con la baja del dólar y del Riesgo País.

De esta forma, el mandatario combinó una jornada de baja exposición pública con una intensa actividad virtual, reafirmando el tono triunfalista del oficialismo tras su victoria en las urnas.