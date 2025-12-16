El equipo económico del Gobierno Nacional sufre una nueva modificación en su estructura jerárquica. Juan Pazo presentó este lunes su renuncia indeclinable al cargo de director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), decisión que fue informada directamente al ministro de Economía, Luis Caputo.

Ante la vacante, la cartera de Hacienda se movió con celeridad y oficializó que Andrés Vázquez, quien hasta el momento se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI), tomará las riendas del organismo en las próximas horas.

Según se desprende del comunicado oficial, la salida de Pazo obedece a su voluntad de retornar a la actividad privada luego de haber cumplido un ciclo de poco más de un año en la función pública. Sin embargo, el vínculo con el Gobierno no se cortará definitivamente: desde el Palacio de Hacienda aclararon que el funcionario saliente “seguirá colaborando con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

Durante su paso por el organismo, la gestión de Pazo se caracterizó por impulsar reformas estructurales en el esquema tributario. Entre los hitos destacados por el Ministerio figuran la simplificación de regímenes informativos, la implementación del “IVA Simple” y el Régimen Simplificado de Ganancias. Asimismo, impulsó el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, tema que el Ejecutivo incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.

El ministro Caputo agradeció el “compromiso en el desarrollo económico” mostrado por Pazo e hizo pública la invitación para que continúe ligado a la gestión desde su nuevo rol.

Por su parte, la designación de Andrés Vázquez busca asegurar la línea de trabajo trazada por la administración de Javier Milei. Vázquez, profesor de Finanzas y Derecho Tributario con amplia experiencia fiscal, había asumido en la DGI en octubre de 2024, en medio del proceso de disolución de la antigua AFIP y la creación de ARCA. Desde Economía subrayaron que su nombramiento garantiza la continuidad de las políticas vigentes en materia tributaria y aduanera.

Cabe recordar que Pazo había asumido la conducción de ARCA el 11 de diciembre de 2024, tras el desplazamiento de Florencia Misrahi. Previamente, ocupó la Secretaría de Coordinación de Producción y tuvo un breve paso por Relaciones Económicas Internacionales.