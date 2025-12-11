Milei regresó de Noruega y firmó el proyecto de Reforma Laboral para enviarlo al Congreso El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la iniciativa ya está lista y la calificó como “la transformación más grande de la historia argentina” en materia de legislación laboral.

El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo, Noruega, y cumplió con uno de los pasos clave en su agenda económica: la firma del proyecto de Reforma Laboral. La iniciativa ya está lista para ser enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento.

La confirmación provino del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó la trascendencia de la medida. El funcionario calificó el proyecto de reforma laboral como “la transformación más grande de la historia argentina” en lo que respecta a la legislación del trabajo.

Noticia en desarrollo…