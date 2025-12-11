Causa Cuadernos: retoman la lectura de la acusación en el tramo clave de “La Camarita” La novena audiencia del juicio se celebra este jueves. La acusación detalla un esquema de cartelización en la obra pública vial durante el kirchnerismo, con sobreprecios y retornos ilegales pactados con más de 70 empresas.

El juicio por los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, se reanudará este jueves con la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación del tramo conocido como ‘La Camarita’, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La audiencia, la novena en esta etapa, está prevista para iniciar a las 9:00 horas. El desprendimiento del caso lleva su nombre por su estrecha vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), y se centra en un supuesto esquema de cartelización de la obra pública vial que operó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Según la acusación del fiscal de instrucción Carlos Stornelli, las empresas involucradas pactaban entre sí las adjudicaciones, los sobreprecios y el pago de retornos ilegales.

La columna vertebral de la prueba

Durante la jornada, se continuará con la lectura de toda la prueba producida durante la investigación, que constituye la columna vertebral de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos.

El material probatorio incluye:

Una parte significativa de la evidencia corresponde al relevamiento de más de 70 empresas constructoras involucradas en licitaciones viales entre 2003 y 2015. Entre las firmas mencionadas en el desglose de la causa figuran nombres de peso del sector, como Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Vialco, Panedile, Dycasa, Obring, Vialmani y Rovella.

A lo anterior se suman sumarios de la Policía Federal, que llevó a cabo allanamientos y secuestros de teléfonos y computadoras, cuyo contenido fue peritado por la División Apoyo Tecnológico Judicial. El expediente también integra informes de la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, varios ministerios (Interior, Transporte, Energía y Planificación), además de material remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción.