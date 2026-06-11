Milei respaldó a Manuel Adorni tras la polémica por su patrimonio: “Quedó claro que no mintió” Luego de que el jefe de Gabinete admitiera haber mantenido ahorros no declarados e inversiones en criptomonedas, el Presidente utilizó sus redes sociales para avalar las explicaciones del funcionario y apuntar contra las críticas mediáticas.

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, horas después de que el funcionario brindara una entrevista televisiva en la que admitió que su crecimiento patrimonial reciente se debió a que mantuvo ahorros “en negro” durante su etapa en el sector privado.

El aval del mandatario se materializó de forma virtual. Poco después de la emisión de la nota en la señal LN+, Milei utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para compartir un contundente mensaje publicado originalmente por el cineasta oficial, Santiago Oría, cerrando filas en torno a su ministro de mayor confianza.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, sentenció el texto que fue rápidamente reposteado por el jefe de Estado, dejando en evidencia su postura frente a las acusaciones que pusieron bajo la lupa los bienes del vocero.

Ahorros no declarados y apoyo en el peor momento

El espaldarazo presidencial llega luego de que Adorni confirmara la presentación de su declaración jurada rectificada. En su descargo público, el jefe de Gabinete confesó que no había declarado alrededor de 500.000 dólares, un monto que justificó como producto de inversiones tempranas realizadas en bitcoins.

Durante su exposición, el funcionario también reveló el fuerte impacto personal que tuvo la seguidilla de cuestionamientos sobre sus ingresos y los viajes de su esposa. Según reconoció, cuando las acusaciones escalaron, su primer impulso fue el de “renunciar” al cargo. Sin embargo, destacó que Javier Milei confió en su palabra desde el primer día y le brindó un apoyo total en todo momento, lo que lo motivó a sostenerse en su puesto y avanzar con el sinceramiento de sus bienes ante la Justicia y la opinión pública.