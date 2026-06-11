Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni tras su Declaración Jurada Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado, ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, disparó, antes de la reunión de la mesa política en Casa Rosada.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, criticó públicamente a Manuel Adorni por su explicación sobre el crecimiento de su patrimonio, al haber reconocido que no declaró más de 500 mil dólares que había obtenido entre 2013 y 2018 por operaciones de compra y venta de bitcoins.

La funcionaria consideró que el caso no solo representa un error, sino una “omisión ética” y remató: “Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, según las declaraciones a las que accedió Infobae.

El cuestionamiento de Bullrich, que se conoció minutos antes de iniciarse una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, surge a raíz de las dudas sobre el incremento patrimonial de Adorni, tema por el cual la senadora ya le había solicitado la presentación inmediata de su declaración jurada.

La situación agrava la tensión interna dentro del oficialismo, especialmente porque Bullrich expuso la posibilidad de que Adorni enfrente cargos por “omisión maliciosa”, un delito que contempla inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

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El presidente Javier Milei y otros funcionarios manifestaron públicamente su apoyo a Adorni, marcando diferencias dentro del oficialismo respecto al manejo de la situación judicial y política del jefe de Gabinete.

Las palabras de la ex ministra de Seguridad había sido citada para la reunión de la mesa política, que encabeza el propio Adorni, e integran la secretaria General de la Presidencia, el asesor y estratega presidencial, Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, el funcionario de la Jefatura de Gabinete Ignacio Devitt, el secretario Eduardo “Lule” Menem, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ya anticipó que no iba a estar presente.

Fuente Infobae