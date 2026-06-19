Milei tiene nuevo vocero y lo anunció el propio Adorni en su cuenta de X Manuel Adorni anunció a su sucesor a través de sus redes sociales y el presidente también celebró la designación. El nuevo funcionario podría debutar este sábado en Rosario.

Este viernes al mediodía, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, el cuestionado Manuel Adorni, anunció a su sucesor en el cargo de vocero presidencial. Se trata de Adrián Ravier, un político nacido en Buenos Aires pero radicado desde hace muchos años en La Pampa. ¿Debutará este sábado en Rosario en el marco de la llegada de Milei y toda la comitiva al acto por el Día de la Bandera?

Ravier tiene 48 años, es Licenciado en Economía recibido en la Universidad de Buenos Aires y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa. El año pasado ganó una banca como diputado nacional al encabezar una alianza electoral por la fusión con el PRO.

Ravier reemplazará a Adorni como la cara del gobierno para las comunicaciones y las conferencias de prensa. Y el propio jefe de Gabinete, hoy muy cuestionado por supuesto enriquecimiento ilícito en su cargo de funcionario público, anunció la noticia en su cuenta de X.







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“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”, escribió Adorni. Y el presidente Milei lo replicó y lo celebró: “MAGA”.

En el círculo político aseguran que Ravier llega a este importante cargo en la nación por el vínculo que tiene con Agustín Laje y la Fundación Faro.

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Es curioso que hace unos años, más precisamente en 2018, Javier Milei destrozó en varios mensajes en las redes sociales a Ravier, a quien llamó “lento y poco formado” y a quién calificó como alguien “carente de velocidad mental para ser parte de un debate de TV”.