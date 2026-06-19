Nico Occhiato rompió el silencio tras la noticia falsa sobre Jorge Messi El conductor de Luzu TV apuntó contra quiénes difundieron noticias falsas sobre su canal de streaming y aseguró que no tuvo pérdidas de marcas ni auspiciantes.

Tras el escándalo que se generó por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi difundida por Florencia Peña en Luzu TV, Nicolás Occhiato, dueño de la señal, rompió el silencio en vivo desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 para Nadie Dice Nada. Fue lapidario contra quienes crearon comentarios de baja de auspiciantes o marcas.

“Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tener un canal tiene costos, beneficios y cosas lindas, como la comunidad que tenemos, pero también tiene costos que uno debe afrontar”, empezó el líder del canal de streaming.

“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, y el responsable del canal soy yo. Hablamos con las personas con las que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, señaló.

Además, manifestó que “se habló de fake news y lo que hubo ayer fue divulgación de más fake news”. Algo que “le saca bastante seriedad cuando quien se jacta de criticar y señala con un dedo al que se equivoca genera más fake news. Entonces, no merece mis respetos ni los de nadie”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno aprobó un nuevo aumento en las prestaciones básicas para personas con discapacidad

“Ocurrió un error no forzado y sin mala leche. Tuve que tomar decisiones y las tomé. Pero hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no van a tener nunca, y es la comunidad, que se da cuenta desde qué lugar hablamos”, indicó.

Y fue categórico con algunas personas. “Para los que se ponían contentos y decían: «Es el fin de Luzu». No se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo fue mentira”, selaño.