Milei tomó juramento a Santilli como nuevo ministro del Interior En una ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el flamante funcionario nacional juró por "Dios y por la patria". Había sido uno de los ganadores en las elecciones legislativas, tras ocupar el lugar de José Luis Espert en la lista de la LLA

El ex diputado del PRO, Diego Santilli juró en la tarde de este martes su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei, en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A la hora de tomar juramento, Santilli lo hizo por “Dios y por la patria”. Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Tras las reuniones que mantuvo el lunes en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar este miércoles una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

El abrazo de Milei con Santilli tras la jura

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

El flamante ministro del Interior intercambió llamados y mensajes con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe en las últimas horas. De igual modo, el mandatario santafesino aún no tiene fecha prevista para la reunión con el presidente Milei, que por estas horas recibe a otros líderes provinciales.

En la madrugada de este martes, en el Decreto 794/2025, el Gobierno oficializó el nombramiento de Santilli a cargo del ministerio del Interior, que tendrá como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026 que se discutirá en las próximas semanas.

Esta semana comenzó con las reuniones en las oficinas del Ministerio del Interior, donde recibió a los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

El dirigente del PRO había presentado su renuncia el viernes como diputado nacional, por lo que quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior.

Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y había obtenido la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.