Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial Docente El Poder Ejecutivo rechazó en su totalidad la norma aprobada por el Congreso que garantizaba fondos para universidades públicas y mejoras salariales para el sector.

El presidente Javier Milei vetó de manera íntegra el Proyecto de Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión se oficializó este miércoles 10 de septiembre mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La iniciativa había sido sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto y contemplaba, entre otros puntos, la asignación de partidas específicas para sostener el funcionamiento de las casas de estudio, la actualización de los gastos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un refuerzo de programas vinculados a infraestructura, becas, investigación y bienestar estudiantil.

El Gobierno justificó el veto en la necesidad de mantener el control del gasto público y evitar lo que considera una intromisión en las atribuciones del Poder Ejecutivo para la administración de los recursos del Estado.

Sin embargo, la decisión se da en un escenario de fuerte conflicto con el sistema universitario, que desde hace meses reclama fondos adicionales frente al deterioro presupuestario. Voceros de distintas universidades y referentes de la oposición ya anticiparon que el veto abrirá una nueva escalada de tensiones con el oficialismo.