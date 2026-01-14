Milei viaja a Asunción para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea El mandatario argentino asistirá el próximo sábado a la rúbrica del tratado en Paraguay. Desde el Gobierno celebran la apertura de un mercado de 450 millones de personas y la eliminación de aranceles para la mayoría de las exportaciones nacionales.

El presidente Javier Milei viajará a la ciudad de Asunción, Paraguay, para participar el próximo sábado de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario estará presente en la ceremonia prevista para esa jornada, que marca un hito en la integración comercial de ambos bloques.

La concreción de esta firma se produce luego de que el Consejo Europeo autorizara, el pasado 9 de enero, a la Unión Europea a suscribir el tratado. Si bien el entendimiento se había anunciado originalmente en 2019, su implementación se vio postergada durante años debido a las objeciones planteadas por algunos países del continente europeo.

Para la administración de La Libertad Avanza, este convenio representa un logro de gestión fundamental que permitirá incrementar las exportaciones y fomentar la llegada de inversiones extranjeras. En este sentido, el canciller Pablo Quirno resaltó el cambio de rumbo en la política exterior: “La Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario detalló el impacto económico directo del tratado, subrayando que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. “De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, precisó Quirno. Además, destacó la magnitud de la oportunidad comercial, al señalar que se accederá a “la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

El acuerdo también recibió el visto bueno de figuras de la oposición aliada, como el expresidente Mauricio Macri, quien durante su mandato había impulsado las negociaciones y celebró que se abra “una etapa inmejorable para la región”.

Tras el respaldo obtenido por parte de la Unión Europea, el tratado deberá ser ratificado por el Mercosur y posteriormente por los parlamentos de cada país integrante de ambos bloques. Por este motivo, voceros parlamentarios indicaron que el Gobierno argentino aguardará la expedición formal del Mercosur sobre el convenio para avanzar con el proceso de ratificación en el Congreso Nacional.