El Gobierno buscará renovar vencimientos por $9,6 billones La Secretaría de Finanzas licitará este miércoles un amplio menú de letras y bonos para cubrir obligaciones en moneda local. La operación ocurre tras el pago a bonistas privados y en un contexto de volatilidad de tasas. El objetivo oficial es extender plazos y absorber liquidez.

La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, afrontará este miércoles su primera prueba de fuego de 2026 en el mercado de deuda local. El Gobierno buscará captar fondos para renovar vencimientos por un total de $9,6 billones, en una jornada marcada por la expectativa respecto al comportamiento de la tasa de interés doméstica.

Esta operación llega pocos días después de que el Ejecutivo concretara el pago de US$ 4.200 millones a bonistas privados el pasado viernes. Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo central de la licitación es lograr una extensión en los plazos de vencimiento y, simultáneamente, intentar una reducción en la tasa de interés.

La estrategia del equipo económico debe mantener un fino equilibrio monetario. Por un lado, el Tesoro necesita absorber pesos para recuperar parte de la liquidez volcada al mercado tras la compra de divisas para el reciente pago de deuda externa. Por el otro, requiere inyectar pesos para estabilizar la tasa de interés y sostener la monetización de la economía en un contexto de alta volatilidad.

El menú de instrumentos

Para atraer a los inversores y cubrir los vencimientos —concentrados principalmente en dos LECAPS—, Finanzas diseñó una oferta diversificada que incluye instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación (CER) y vinculados al dólar (dollar-linked).

Entre las opciones en pesos, se destacan las reaperturas de Letras del Tesoro Capitalizables (LECAPS) con vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026, además de la emisión de un nuevo Bono Capitalizable que vence en junio de 2027. También se ofrecerán letras a tasa TAMAR y títulos ajustados por CER con plazos hasta 2028.

En cuanto a la cobertura cambiaria, el Gobierno licitará dos nuevas Letras vinculadas al dólar cero cupón, con vencimientos cortos pautados para febrero y marzo de este año.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 horas de este miércoles 14 de enero. La liquidación de los títulos adjudicados se efectuará el viernes 16.