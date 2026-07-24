Milei viaja a Brasil: se reunirá con Flavio Bolsonaro y recibirá la máxima distinción de San Pablo El Presidente partirá este viernes por la noche hacia el país vecino para fortalecer vínculos bilaterales. Mantendrá un encuentro con el gobernador Tarcísio de Freitas y asistirá a la Convención del Partido Liberal. La Justicia brasileña no autorizó una visita al expresidente Jair Bolsonaro.

El presidente Javier Milei inicia este viernes una visita oficial a la ciudad de San Pablo, Brasil, con el objetivo de estrechar los lazos entre la Argentina y el estado paulista. Según se informó oficialmente, el jefe de Estado partirá en vuelo oficial hacia el país vecino durante la noche de hoy, acompañado por su comitiva.

La jornada central de la gira se desarrollará este sábado. A partir de las 9 de la mañana, Milei se trasladará al Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno estatal, donde será recibido con honores militares en la Plaza Cívica por el gobernador local, Tarcísio de Freitas.

Durante la visita, el mandatario argentino será condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo. De la ceremonia, en la que se dará lectura al decreto oficial y habrá discursos de ambos mandatarios, también participará el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes.

Posteriormente, la agenda continuará con una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación. Allí, Milei, Freitas y Nunes estarán acompañados por el senador del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, para abordar diferentes temas de la agenda bilateral. La visita oficial concluirá cuando la comitiva presidencial se traslade al Mercado Livre Arena Pacaembú para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal.

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El encuentro frustrado con Jair Bolsonaro

Pese a las intenciones del Presidente argentino, no podrá concretar un encuentro con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. En los últimos días, el Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria que pesa sobre el líder opositor y frustró la posibilidad de la reunión.

El juez Alexandre de Moraes desestimó un recurso presentado por la defensa de Bolsonaro que buscaba autorizar el encuentro con Milei en la ciudad de Brasilia. El fallo del magistrado sostiene que, por un plazo de 30 días y hasta que finalice la campaña electoral, el expresidente tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, por lo que las visitas con fines políticos permanecerán estrictamente prohibidas.

Cabe recordar que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado, acusado de fraguar un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.